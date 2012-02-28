До церемонії відкриття Посольства США залишилося півтори доби

Церемонія офіційного відкриття нового посольства США по вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського 4 (колишня Танкова) у Києві відбудеться 29 лютого.

Як повідомили УНІАН у Посольстві США, церемонія розпочнеться о 15:30 під головуванням посла США в Україні Джона ТЕФФТА і заступника Державного секретаря США з питань менеджменту Патрика КЕННЕДІ. Серед почесних гостей церемонії - голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО та заступник директора Бюро закордонних будівель Державного департаменту США Гезер ТАУНСЕНД.

Гостями церемонії також будуть посадові особи уряду України і Київської міської адміністрації, політики, дипломатичний корпус, артисти, які, зокрема, допомогли відзначити 20-річчя американсько-українських дипломатичних відносин, і художники, чиї роботи прикрашають нову будівлю Посольства.

Для представників ЗМІ, які мають намір висвітлювати церемонію, проводиться акредитація до 14:00 вівторка, 28 лютого, за телефонами: 044-521-5026 або 521-5548.