ДАІ перехопила два Мерседеси, повні м'яса

На Тернопільщині правоохоронці вилучили 5 тонн м’яса, які не мали супровідних документів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній Державтоінспекції, зокрема, поблизу Підволочиська інспектори ДАІ зупинили вантажівку «Мерседес», яка перевозила 2 тонни м’яса свинини без належних документів. Крім того, санітарна книжка на автомобіль викликала підозру в достовірності у працівників ветеринарної міліції, які прибули для з’ясування обставин затримання.

Ще один автомобіль «Мерседес» працівники ДАІ зупинили на посту біля Зборова. Правоохоронці виявили у ньому 3 тонни яловичини, якість якої викликала підозру. Зразки м’яса взяли на дослідження.

Наразі правоохоронці з’ясовують походження м’ясної продукції.