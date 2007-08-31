Навіщо Партії регіонів сесія парламенту?

Політичні експерти коментують згоду Партії регіонів взяти участь в черговій сесії Верховної Ради України V скликання.

Про це йдеться у переданому УНІАН експерт-опитуванні Центру досліджень політичних цінностей.

Так, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що згода Партії регіонів взяти участь у черговій сесії парламенту пов’язана з тим, що Партія регіонів разом з головою ВР, лідером СПУ Олександром МОРОЗОМ та іншими партнерами по коаліції хоче продемонструвати Президентові та опозиції, що Верховна Рада є, вона залишається на своєму “бойовому посту”.

“І якщо хтось спробує не визнати результати виборів, тоді «регіонали» можуть відновити легітимність Верховної Ради. В усякому випадку, вони демонструють, що «наш бронєпоезд на запасном путі». Це головна функція цієї сесії», - сказав В.ФЕСЕНКО.

Він не виключив, що на цій сесії опосередковано буде продемонстровано, що Партія регіонів і її союзники можуть зібрати близько 300 народних депутатів. Тобто, спростувати тезу про те, що цей склад ВР є нелегітимним. На думку політолога, це також певний інструмент стримування намірів Президента заблокувати політичну волю Партії регіонів, уряду.

У свою чергу, керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає ще невирішеним питання участі Партії регіонів у сесії ВР.

На його переконання, не можна одночасно готуватися до парламентських виборів та проводити сесію Верховної Ради – це сильно дезорієнтує електорат, який не знає, чи потрібен його голос цій партії чи ні.

За словами В.НЕБОЖЕНКА, О.МОРОЗУ нічого втрачати, оскільки соціологічні дані прогнозують йому 1,5% голосів, а для Партії регіонів це ризиковано. “Завдяки таким діям - ми йдемо на вибори чи ні – відбувається дезорієнтація електората», - вважає політолог.

Він переконаний, що участь Партії регіонів в сесії парламенту - це спосіб тиску на Президента.

Водночас директор Українського відділення Міжнародного інституту гуманітарно-політичних досліджень Володимир МАЛИНКОВИЧ зазначив, що формально проведення сесії 4 вересня пов’язано з тим, що необхідно розглянути проект закону про держбюджет-2008.

“А такий розгляд не потребує жодних рішень, висновків. Таким чином у Партії регіонів є можливість уникнути конфлікту, оскільки парламент нічого не буде ухвалювати”, - вважає він.

Водночас, на його думку, Партія регіонів демонструє, що зберігає прихильність до коаліції і готова відстоювати ті принципи, на яких стоїть О.МОРОЗ. “Насправді це гра і не більше того”, - зазначає В.МАЛИНКОВИЧ.

У свою чергу, директор Центру досліджень проблем громадського суспільства Віталій КУЛИК вважає, що Партія регіонів погодилась взяти участь в засіданні ВР 4 вересня, оскільки недоцільно розколювати коаліцію в переддень виборів. “Якщо б Партія регіонів не погодилась на участь в сесії, наступним кроком міг стати вихід Соцпартії з коаліції, хоча це і не мало б жодних юридичних наслідків”, - вважає він.

В той же час, на його переконання, «регіонали» розуміють, що це буде лебедина пісня одного актора, адже соціалісти ймовірно не проходять до наступного парламенту.

В.КУЛИК вважає, що О.МОРОЗ намагається максимально використати всі ресурси, які дає парламентська трибуна для піару власної політичної структури. “Партія регіонів, як менше зло, вирішила підіграти амбіціям Олександра МОРОЗА”, - додав він.

Крім того, президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО вважає, що під час передвиборчої кампанії партії намагаються використовувати будь-які інформаційні приводи. “Буде можливість попіаритись на фоні не зовсім правового заходу по відкриттю сесії. Але оскільки цей парламент має низький рівень довіри серед населення, і це показують всі соціологічні опитування, то на цьому інформаційному приводі багато авторитету не заробиш”, - вважає він.

На його переконання, «регіонали» повинні розуміти, що в цьому випадку вони грають більше на О. МОРОЗА, ніж на себе.