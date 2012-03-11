У Польщі звільнили кілька десятків секс-рабинь з України

У польському місті Тарнув виявлена ​​злочинна група, яка протягом десяти років примушувала до надання сексуальних послуг кілька десятків молодих українок зі Львова та області і заробила на них понад 1,5 млн дол.

Як повідомляє ТСН, угруповання складалося з трьох жінок і трьох чоловіків. Вони вже знаходяться в ізоляторі тимчасового утримання. Польські слідчі встановили, що місцевим сутенерам допомагала українка. Саме вона їздила по Львову і селами області, запрошуючи дівчат на роботу танцівницями і офіціантками в нічних клубів в сусідню країну. Польські сутенери прикривалися офіційною підприємницькою діяльністю і навіть легалізували перебування українок у Польщі. Однак "роботодавці" відразу відібрали у молодих українок закордонні паспорта і в орендованих приміщеннях змушували займатися проституцією. Фотографії дівчат навіть були виставлені на спеціальному сайті з повіями. Торговці людьми наймали на роботу дівчат 18-20 років, які мали фінансові труднощі. На українках, які потрапили в сексуальне рабство, поляки заробили понад 1,5 млн дол.

