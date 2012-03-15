В Одесі обдурені інвестори погрожують перекрити рух транспорту

В Одесі майже півсотні обдурених інвесторів, які вклали 6 млн. дол. у будівництво житлового будинку «Золоте руно», зібралися сьогодні на акцію протесту на перехресті вулиць Малиновського і Першій станції Люстдорфської дороги, вимагаючи виконання зобов`язань компанією-підрядником і замовником – Управлінням капітального будівництва Одеської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали гасла: «Будівництву «Золоте руно» – 8 років», «Замовник – УКБ міськради» та інші, вимагаючи зустрічі з керівництвом міста для відновлення будівництва будинку, в квартири якого мали вселитися, згідно з угодами, ще в 2008 році.

У разі ігнорування законних вимог, заявили журналістам учасники акції, інвестори «готові заблокувати рух автотранспорту на цьому жвавому перехресті обласного центру».

Одесити нарікають, що досі пір на місці будівництва 27-поверхового монолітно-каркасного житлового комплексу, можна побачити лише частину фундаменту. Відповіді на запитання, коли буде зведений житловий будинок, від керівництва генпідрядної фірми і УКБу міськради люди не можуть добитися, ухиляється від відповідальності і керівництво Одеської мерії.

Тільки загроза перекрити рух на магістралі змусила зустрітися з учасниками акції протесту виконуючого обов`язки віце-мера з питань будівництва Олега ПІДГАЙНОГО, який запросив представників обманутих інвесторів прибути сьогодні о 16.30 у міськраду для обговорення питань, пов`язаних з виконанням зобов`язань генпідрядної фірми і УКБу міськради щодо зведення житлового комплексу «Золоте руно».

Як повідомляв УНІАН, 12 березня ц.р. забудовники 10-поверхового житлового будинку по вулиці Бочарова, 45 у Суворовському районі Одеси заблокували рух на Миколаївській автодорозі, внаслідок чого тисячі жителів міста не змогли дістатися вранці на роботу. Люди пішли з проїжджої частини на тротуар лише після прибуття на місце акції протесту віце-мера Одеси, який призначив зустріч з інвесторами у міськраді з питань виконання зобов`язань компанією-підрядником.

Під час передвиборної кампанії, нагадали учасники акції, нинішній мер Одеси Олексій КОСТУСЄВ обіцяв виборцям добудову будинку №45 по вулиці Бочарова, в якому ними придбані квартири.