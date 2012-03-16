Нацбанк роздасть "вітіну тисячу" через банкомати

Національний банк України планує запровадити спеціальні картки для виплати населенню компенсацій за вкладами Ощадбанку СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Україна Микола АЗАРОВ повідомив в ефірі Першого національного телеканалу.

«Зараз Національний банк працює над системою видачі карток всім тим вкладникам, на які будуть перераховані ці компенсаційні гроші, і у кожного громадянина, який отримає компенсацію, буде вибір: чи то піти в будь-який банкомат зняти цю тисячу і витратити (це його право), або зберегти цю тисячу на вигідних умовах на своєму депозиті і отримати хороший відсоток з цього», - повідомив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату українцям компенсації за вкладами Ощадбанку СРСР в розмірі 1 тис. грн., яка не була виплачена при колишньому уряді, до кінця цього року. В цілому кількість громадян, які мають отримати відшкодування, становить близько 6 млн. чол.