Українська сторона обурена, як Росія зірвала перевірку сирзаводів
Голова державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван Бісюк назвав брехнею заяву глави Росспоживнагляду Геннадія Онищенка про зрив українською стороною іспекціі сирзаводів, яка була запланована на понеділок.
Фахівці Росспоживнагляду з 19 березня мали почати перевірки трьох з семи українських сирзаводів, чия продукція заборонена для ввезення в Росію. Україна сподівалася, що після проведення інспекції експорт сирів буде розблоковано. Проте в неділю Онищенко заявив, що Росспоживнагляд відклав перевірку підприємств, оскільки українська сторона не погодила параметри перевірки.
"Все те, що сказано сьогодні - це брехня, інакше я навіть не можу сказати. Оскільки ми ще у вівторок надали лист російській стороні, підписаний нашим міністром, про те що Мінагропрод всіляко сприятиме проведенню інспекції. З метою належної перевірки українське відомство попросило повідомити про склад і часу прибуття групи експертів ", - сказав Бісюк РІА "Новости".
За його словами, цей лист російській стороні було надіслано електронною поштою, факсом і дипломатичними каналами МЗС.
Він також наголосив, що в телефонній розмові 16 березня з представником російської санслужби Людмилою Щикиною повідомлялося, що лист отримано і відповідь на нього на підпису в одного з керівників Росспоживнагляду. Водночас, за словами глави Держветфітослужби, вона не повідомила про його зміст, і сказала, що поки не варто турбуватися про візит інспекції, бо невідомо, чи буде він взагалі.
"Наші відносини з Росспоживнаглядом сьогодні схожі на гру в наперстки: ти знаєш, що програєш, але тобі не віриться, бо ти сподіваєшся, що все вирішиться. На мою думку, даремно ми сподіваємося, що Росспоживнагляд хоче з нами попрацювати, приїхати і подивитися наші підприємства ", - зазначив Бісюк.
Він висловив думку, що нинішні дії Росспоживнагляду спрямовані на те, щоб не допустити українського виробника на територію Митного союзу.
Раніше в українському уряді неодноразово висловлювали надію на те, що "сирну" суперечку між Україною і Росією вдасться вирішити без втручання СОТ, членом якої є Україна.
Бісюк нагадав, що в результаті незалежної експертизи було доведено, що українські сири відповідають якості і вимогам законодавства Росії.
Водночас він підкреслив, що, незважаючи на суперечки, українська сторона готова в будь-який момент надати можливість російським фахівцям проінспектувати українські сирзаводи: "Навіть якщо сьогодні вони нам подзвонять о 12-й ночі і скажуть, що завтра приїдуть, то завтра ми їх зустрінемо і доставимо на заводи", - додав Бісюк.