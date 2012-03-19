Податківець привласнила гроші, внесені як борг комунального підприємства

Посадову особу Кіровоградської об’єднаної Державної податкової інспекції обвинувачують у привласненні коштів комунального підприємства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Протягом 2010-2011 років працівниця податкової привласнила готівкові кошти на загальну суму близько 75 тис. грн. Гроші вилучалися нею в законному порядку як існуюча заборгованість з податку на додану вартість одного із комунальних підприємств Кіровограда для внесення на бюджетний банківський рахунок.

Прокуратура міста порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.