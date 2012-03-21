Чого найбільше бояться українці? (опитування)

У 2011 році майже три четверті опитаних українців боялися зростання цін (74,7%) та безробіття (71,9%).

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації 20-річного соціологічного моніторингу «Українське суспільство» Інституту соціології НАН України повідомила завідувач відділу соціальної психології Інституту соціології Олена ЗЛОБІНА.

Вона зауважила, що третім найбільшим страхом громадян є можлива невиплата зарплат і пенсій – 56,8%.

Водночас, страх з приводу зростання рівня злочинності відчувають 42,1% опитаних, зупинки підприємств бояться 33,8%, а 33,6% респондентів бояться голоду.

Міжнаціональних конфліктів бояться 12,1% опитаних, міжконфесійних – 7,6%.

При цьому найважливішими чинниками для досягнення високого соціального статусу в Україні опитані вважають «гарне здоров’я» (41,2%) та «високий інтелект, здібності» (39,2%). 37,1% опитаних назвали «впливових родичів», а також «походження з родини з високим соціальним становищем» - 29,3%.

Третина опитаних відзначила як передумову успіху «уміння іноді йти в обхід закону» (33,8%). Водночас, лише 9,2% опитаних вказали, що для досягнення високого соціального статусу необхідні прагнення та вміння робити людям добро.