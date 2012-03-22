На заборону продавати спиртне після 22.00 подали позов

У Тернополі житель міста та підприємці оскаржують рішення міської ради про заборону торгівлі алкоголем у закладах торгівлі після 22.00.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова громадської організації «Підприємці Тернопільщини» Петро МОКРІЙ, до суду звернувся житель Тернополя Володимир ЗАБОЛОТНИЙ, який є експедитором і не завжди має змогу придбати алкоголь удень.

«У судовому позові він описує випадок, коли у нього виникла потреба придбати алкоголь ввечері. Він не зміг його купити в магазині. Відтак змушений був чимало переплачувати за спиртне у барі, що є порушенням його права вибору», - сказав П.МОКРІЙ.

За його словами, В.ЗАБОЛОТНИЙ також звернувся зі своєю проблемою до організації «Підприємці Тернопільщини», відтак отримав юридичну підтримку. П.МОКРІЙ виступає його довіреною особою і представляє в суді інтереси В.ЗАБОЛОТНОГО.

«Наші інтереси співпадають. Адже рішення мерії порушує як права споживачів, так і підприємців. Для споживачів встановлено не рівні умови придбання алкоголю за територіальним принципом, що суперечить закону. А в Господарському кодексі чітко вказано, що орган місцевого самоврядування може встановлювати лише територіальні обмеження торгівлі, але не часові», - зазначив П.МОКРІЙ.

Він додав, що рішення міської ради є незаконним, оскільки його прийняли без проведення громадських слухань, до того ж, воно суперечить закону про торгівлю.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня 2011 року Тернопільська міська рада заборонила продаж пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв в роздрібній торгівельній мережі міста з 22.00 до 8-ї год. ранку. Алкоголь у цей проміжок часу, згідно з рішенням, мають право продавати лише заклади ресторанного господарства.

У грудні 2011 року під час обговорення проблем, які зумовило дане рішення для власників нічних магазинів, місцеві підприємці уповноважити П.МОКРІЯ у судовому порядку добитися відміни рішення міської ради щодо заборони продажу алкоголю у нічний час.