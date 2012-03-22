Останній засуджений за злочини "пологовського маніяка" вийде на волю

Останній засуджений за злочини серійного вбивці та ґвалтівника Сергія ТКАЧА Максим ДМИТРЕНКО днями має вийти на волю з Вільнянської виправної колонії.

Як пише газета «Україна молода» (№42 від 21 березня), за злочин, якого він не скоював, чоловік уже відсидів 8 років. І хоча Вищий спеціалізований суд виправдав його ще минулого тижня, його все ще утримують у колонії.

Видання зазначає, що М.ДМИТРЕНКА досі не звільнили через «бюрократичну тяганину», а про власне виправдання він взагалі дізнався з теленовин.

За даними Генпрокуратури, ухвалою Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ 13 березня 2012 року було скасовано вирок Апеляційного суду Запорізької області стосовно незаконно засудженого за один зі скоєних С.ТКАЧЕМ злочинів, М.ДМИТРЕНКА. Його вирок переглянуто і скасовано на підставі нововиявлених обставин.

Видання повідомляє, що мати М.ДМИТРЕНКА та представник її інтересів вже збираються позиватися до держави щодо відшкодування чоловіку моральних збитків на багатомільйонну суму.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2008 року Апеляційний суд Дніпропетровської області виніс вирок С.ТКАЧУ («пологівському маніяку»), засудивши його до довічного ув’язнення.

57-річного С.ТКАЧА було визнано винним у скоєнні 36 вбивств та замахів на вбивства стосовно жінок, в тому числі неповнолітніх дівчаток на території Запорізької та Дніпропетровської областей протягом 1984-2005 рр.

Відомо14 осіб,якібулизвинуваченівзлочинах, вяких згодомзізнавсяСергійТкач,з якиходин буврозстріляний,аодин (батьковбитої9-річноїдівчинки)повісивсявкамері.З іншогобоку, вміліціїзаявляють,щоТкач, якомунема чоговтрачати,беренасебе ічужі злочини- зокрема, до такихналежить ісправаДмитренка.