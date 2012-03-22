Депутат пропонує 23 лютого зробити вихідним днем

Верховній Раді Україні пропопнується зробити 23 лютого вихідним днем.

Відповідний проект Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» зареєстровано у ВР народним депутатом від Партії регіонів Вадимом КОЛЕСНІЧЕНКОМ.

Автор законопроекту вказав, що встановлення Кодексом законів про працю України святковим вихідним днем 23 лютого дозволило б у більшій мірі привернути увагу громадськості до значимості свята Дня захисника Вітчизни та, безумовно, сприяло б патріотичному вихованню громадян України.

У пояснювальній записці В.КОЛЕСНІЧЕНКО вказав, що ця широко підтримується громадськими організаціями, які об’єднують ветеранів війни, військової служби, учасників бойових дій, у тому числі в Афганістані, військовослужбовців, правоохоронців і членів їхніх сімей та абсолютною більшістю українського суспільства.