Депутат пропонує 23 лютого зробити вихідним днем
Проект Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» зареєстрував Вадим Колесніченко
Верховній Раді Україні пропопнується зробити 23 лютого вихідним днем.
Відповідний проект Закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України» зареєстровано у ВР народним депутатом від Партії регіонів Вадимом КОЛЕСНІЧЕНКОМ.
Автор законопроекту вказав, що встановлення Кодексом законів про працю України святковим вихідним днем 23 лютого дозволило б у більшій мірі привернути увагу громадськості до значимості свята Дня захисника Вітчизни та, безумовно, сприяло б патріотичному вихованню громадян України.
У пояснювальній записці В.КОЛЕСНІЧЕНКО вказав, що ця широко підтримується громадськими організаціями, які об’єднують ветеранів війни, військової служби, учасників бойових дій, у тому числі в Афганістані, військовослужбовців, правоохоронців і членів їхніх сімей та абсолютною більшістю українського суспільства.