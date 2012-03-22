Турбоатом поставить обладнання на Балаковську АЕС
05:30, 22 березня 2012Суспільство
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ВАТ виграло конкурс на постачання комплекту трубної системи
ВАТ"Турбоатом", найбільший в Україні виробниктурбінногообладнання, сталопереможцемконкурсуна постачаннякомплектутрубноїсистемиконденсатораКП-1650турбіниОК-12АдляБалаковськоїАЕС (Саратовськаобласть),повідомляєвсереду прес-службаВАТ.
"Контрактплануєтьсяукластинайближчим часом.Замовникустаткування ВАТ "КонцернРосенергоатом",- йдетьсявповідомленніпрес-служби.
БалаковськаАЕСрозташовананалівомуберезіСаратовськоговодосховищаВолгизадесятькілометівна північний схід відмістаБалаково.СтанціязабезпечуєчвертьвиробництваелектроенергіївПриволзькомуфедеральномуокрузіРФ.
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