Турбоатом поставить обладнання на Балаковську АЕС

ВАТ виграло конкурс на постачання комплекту трубної системи

ВАТ"Турбоатом", найбільший в Україні виробниктурбінногообладнання, сталопереможцемконкурсуна постачаннякомплектутрубноїсистемиконденсатораКП-1650турбіниОК-12АдляБалаковськоїАЕС (Саратовськаобласть),повідомляєвсереду прес-службаВАТ.



"Контрактплануєтьсяукластинайближчим часом.Замовникустаткування ВАТ "КонцернРосенергоатом",- йдетьсявповідомленніпрес-служби.



БалаковськаАЕСрозташовананалівомуберезіСаратовськоговодосховищаВолгизадесятькілометівна північний схід відмістаБалаково.СтанціязабезпечуєчвертьвиробництваелектроенергіївПриволзькомуфедеральномуокрузіРФ.

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