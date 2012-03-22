Куріння «на вихідних» так само згубне для мозку, як і постійне

Неважливо, курите ви щодня або тільки на вихідних, подає Time висновки вчених з Нортумбрійского університету (Великобританія), опубліковані у виданні Open Addiction. «У всякому випадку, ваша пам'ять страждає в однаковій мірі», — пояснює журналістка Олександра Сіфферлін.

В експерименті брало участь 84 студенти, яких розділили на 3 групи. Перша група викурювала близько 20 сигарет один-два рази на тиждень, зазвичай по вихідних. Випробовувані з другої групи викурювали 10-15 сигарет на день. Члени третьої групи взагалі не курили.

Всі учасники повинні були виконати завдання на запам'ятовування. Виявилося, що курці впоралися із завданням набагато гірше, ніж решта. Більш того, результати першої групи курців принципово не відрізнялися від результатів другої.

Куріння прискорює процеси дегенерації мозку навіть у тих, хто курить тільки на вихідних, резюмував Том Хеффернен з Нортумбрійского університету.

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