ЗМІ: Українських курців розмістять в ізоляторах за 5 тисяч євро

У київських ресторанах з`являться спеціальні кабінки для відвідувачів, які не хочуть розлучатися з сигаретою під час їжі.

Як повідомляє журнал Weekly.ua, власники закладів розглядають таку можливість у разі введення повної заборони на куріння у громадських місцях.

Як відзначила у коментарі гендиректор компанії «Ресторанний консалтинг» Ольга НАСОНОВА, установка кабінок пов`язана з певними труднощами. «По-перше, для розміщення курильної кабінки необхідна додаткова площа, яка є не в усіх закладах. По-друге, устаткування коштує чимало грошей. Дозволити його собі можуть лише великі заклади», – відзначила вона.

Тим часом в Україні вже працюють фірми, які продають подібні пристрої. Директор однієї з них Олександр ЄРМАК розповів, що ціна однієї кабінки на 2-3 особи стартує від 5 тис. євро. За його словами, дизайн обладнання може бути розроблено під будь-який інтер`єр.

«Зараз, коли всі заговорили про повну заборону тютюнопаління, тільки за минулий тиждень мені подзвонили стільки ж рестораторів, скільки за останні півроку», - відзначив бізнесмен.