На Рівненщині виявили арсенал боєприпасів часів Другої світової

112 різноманітних боєприпасів часів Другої світової війни виявлено в лісовому масиві поблизу міста Сарни на Рівненщині.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди управління МНС в області, напередодні на цьому місці було знайдено 2 авіаційні бомби, 1 артилерійський снаряд, 1 мінометну міну часів Другої світової війни.

Піротехніки МНС, які прибули на місце небезпечних знахідок, виявили тут ще й інші небезпечні предмети, які могли здетонувати у будь-який момент.

Увечері 21 березня основну частину небезпечних знахідок було знешкоджено, а наступного дня обстеження території та знешкодження боєприпасів було продовжено.