Редакційна рада «5 каналу» рекомендує не звільняти Слісаренка

Редакційна рада «5 каналу» рекомендує керівництву каналу не звільняти ведучого Ігоря СЛІСАРЕНКА.

Як повідомляє прес-служба «5 каналу», у вівторок відбулося засідання Редакційної ради телеканалу, під час якого, серед інших питань, розглядалася ситуація зі звільненням ведучого Ігоря СЛІСАРЕНКА.

Щодо цього питання Редакційна рада зазначила, що «частина інформації, подана у випуску новин 1 вересня об 11 годині ведучим І. СЛІСАРЕНКОМ, була викладена без посилань на джерело, з неточним цитуванням інформаційного агентства і з упередженістю, що є порушенням певних пунктів Засад редакційної політики”.

Водночас, Рада рекомендувала керівництву каналу не задовольняти заяву І.СЛІСАРЕНКА про звільнення, а “за порушення певних пунктів Засад редакційної політики оголосити І.СЛІСАРЕНКУ догану”.

Також Редакційна рада вирішила просити І.СЛІСАРЕНКА зустрітися із керівництвом каналу та Редакційною радою для врегулювання ситуації.

Крім того, Рада закликала політичні сили і окремих політиків не спекулювати на темі звільнення І.СЛІСАРЕНКА.

Як повідомляє прес-служба, на засіданні були присутні члени Редакційної ради, керівництво каналу в особі генерального директора Івана АДАМЧУКА, генерального продюсера Юрія СТЕЦЯ та шеф-редактора Олександра НАРОДЕЦЬКОГО, а також працівники каналу. Запрошений на засідання телеведучий І.СЛІСАРЕНКО не прийшов, не попередивши про зміну своїх планів (напередодні засідання він підтвердив свою участь), зазначає прес-служба каналу.

«Мені важко прогнозувати, які наслідки матиме рішення Редакційної ради, оскільки мені не відома позиція самого Ігоря СЛІСАРЕНКА. Він не прийшов ні на зустріч зі мною, яка була призначена на 12 годину, ні на засідання редакційної ради. Тож остаточне рішення буде прийняте після того, як я зустрінусь із Ігорем», - сказав «Телекритиці» І.АДАМЧУК.

Як повідомлялося, що І.СЛІСАРЕНКО був звільнений 1 вересня. Після цього Київська незалежна медіа-профспілка заявила, що за її інформацією, І.СЛІСАРЕНКА примусили написати заяву "за власним бажанням" після того, як він озвучив в ефірі інформацію про школу, де навчаються діти Президента Віктора ЮЩЕНКА, і уточнив, що вартість року навчання коштує там 12 тисяч доларів.

Після цього деякі ЗМІ написали, що вказівка звільнити І.СЛІСАРЕНКА надійшла з Секретаріату Президента.

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА 4 вересня, заявив, що Секретаріат Президента жодним чином не причетний до звільнення журналіста І.СЛІСАРЕНКА з “5-го каналу”.

І.СЛІСАРЕНКО працював на «5-му каналі» с квітня 2004 року.