На Одещині знайшли підпільне газосховище із 400 тоннами газу

Співробітники податкової міліції ДПА в Одеській області виявили неподалік від села Вигода Біляївського району підпільне газосховище, в якому було 400 тонн скрапленого газу.

Про це повідомило сьогодні УНІАН джерело в обласній ДПА.

За попередньою оцінкою фахівців, загальна вартість скрапленого газу, який підпільно зберігався й реалізувався місцевому населенню, становить близько 4,5 млн грн.

Підпільний вибухонебезпечний склад знаходиться поблизу залізничної гілки, якою курсують поїзди міжнародного сполучення, що ставило під загрозу безпеку пасажирських і вантажних перевезень.

Правоохоронцями накладено арешт на газ.

За фактом незаконного зберігання й реалізації скрапленого газу порушено кримінальну справу.