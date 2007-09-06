Тимошенко надавала Вінському першу медичну допомогу

Член БЮТ Йосип ВІНСЬКИЙ (№4 у виборчому списку) зараз проходить необхідний курс лікування і вже йде на поправку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, про це лідер блоку Юлія ТИМОШЕНКО сказала у середу ввечері в ефірі Вінницької державної телекомпанії.

Вона наголосила, що Й.ВІНСЬКИЙ у блоці є дуже важливою людиною і в нього дуже високий темп роботи. «Йому стало погано у літаку, його забрала «швидка». Цей випадок говорить про те, скільки наша команда витрачає сил», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як відомо, стан здоров`я Й.ВІНСЬКОГО різко погіршився 4 вересня на борту літака, який прямував з Донецька у Вінницю. У літаку також перебували Ю.ТИМОШЕНКО, Олександр ТУРЧИНОВ, Микола ТОМЕНКО, Андрій ПОРТНОВ.

Як розповів газеті “Коммерсантъ-Украина” кандидат у народні депутати від БЮТ Андрій ПОРТНОВ, через десять хвилин після зльоту І.ВІНСЬКОМУ стало дуже погано – він знепритомнів. «Ми відразу знайшли балон з киснем і маску, Юлія Володимирівна надала йому першу медичну допомогу», сказав ПОРТНОВ.

Як пише видання, за словами заступника головного лікаря Вінницької міської станції швидкої допомоги Алевтини СЕМЕНЕНКО, погіршення стану здоров’я Й.ВІНСЬКОГО обумовлене гострою інтоксикацією, швидше за все, харчового походження. У штабі БЮТ не пов’язують те, що сталося, з діями політичних опонентів.

Пізніше Й.ВІНСЬКОГО з вінницької лікарні було перевезено до столичної клініки “Феофанія”.