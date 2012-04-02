На Полтавщині планується висадити 13,5 млн. саджанців
00:56, 02 квітня 2012Суспільство
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З 21 березня по 21 квітня проходить Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу - у твоїх руках».
У Полтавській області в рамках акції «Майбутнє лісу - у твоїх руках» планується висадити 13,5 млн. саджанців.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Полтавського держлісу.
За їх даними, з 21 березня по 21 квітня в Україні проходить Всеукраїнська акція «Майбутнє лісу - у твоїх руках». У рамках акції в Полтавській області планується засадити ліси на 2000 га.
Крім того в рамках акції в школах проведуть лекції на тему необхідності висадження нових лісів, конкурси на кращий малюнок і твір на тему «Людина і ліс».
Для посадки нових лісів буде залучено учнів шкіл і студентів, представників влади, журналістів.
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