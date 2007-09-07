Конфлікт київської влади з головним медиком країни набирає обертів

Міністр охорони здоров’я України Юрій ГАЙДАЄВ оцінює стан справ у медицині Києва як незадовільний. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ГАЙДАЄВА, “зараз я вважаю, що стан справ в медицині Києва незадовільний. Це моє ставлення”.

На його переконання, медицина в столиці при нинішньому керівництві міста гірша, ніж за керування цією галуззю Валерієм БІДНИМ.

“Давайте називати все своїми іменами, і не думати, що я когось захищаю. Один приклад: я знаю, що в Києві ні одна лікарня в цьому році не отримала на капітальне будівництво ні гривні. Я знаю ці факти. Я не буду говорити про тендери і так далі – там жах... Такого не було ніколи, і давайте будемо називати речі своїми іменами: такого не було і при БІДНОМУ. Це факт. До речі, при БІДНОМУ будувалося”, - зазначив Ю.ГАЙДАЄВ.

Міністр також торкнувся ситуації навколо Центральної міської клінічної лікарні (колишньої Жовтневої лікарні). Він повідомив, що орієнтовно 15-17 вересня вже будуть оприлюднені висновки роботи спеціальної комісії МОЗ, створеної за зверненням трудового колективу цього медичного закладу.

"Зараз готується довідка. Комісія наша закінчила роботу. Повірте мені, я теж хочу знати правду, бо я відповідаю за всю Україну. Незалежна комісія дасть свої висновки, і я обіцяю, що ви їх будете знати. Я думаю, що висновки будуть оприлюднені на колегії Міністерства охорони здоров’я. Це може бути 15-17 число цього місяця”, - сказав Ю.ГАЙДАЄВ.

Крім того, він висловив переконання, що така лікарня, як Центральна міська “навіть теоретично” не могла бути зруйнована, як про це заявляли в мерії зі звинуваченнями на адресу В.БІДНОГО.

Як повідомляв УНІАН, 7 серпня муніципальна газета “ Хрещатик ” (№124 (3114)) повідомила, що активізовано будівництво багатоповерхівки на території Жовтневої лікарні. Рішення Київради про передачу частини території Жовтневої лікарні під офісно-житлову забудову було прийнято у 2003 р. Інвестор, натомість, згідно з документом, зобов’язався зробити капітальний ремонт у лікарняних корпусах та побудувати нову міську поліклініку на 1000 кв. м, патологоанатомічне відділення та господарський блок.

Пізніше інвестори, якими спочатку виступили компанії “Проміндустрія” та “Еліта-Центр”, перепродали свої права на забудову іншій будівельній фірмі. Корпуси лікарні нині у тому ж стані, що й три роки тому, а на місці обіцяної поліклініки (стару знесли у 2004 р.) - пустир.

Згідно з наявною у “Хрещатика” інформацією, будівництво багатоповерхівки свого часу лобіював заступник Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА з питань охорони здоров’я Валерій БІДНИЙ, який нині є заступником міністра охорони здоров’я.

14 серпня комісія Міністерства охорони здоров`я України, створена за наказом міністра Ю.ГАЙДАЄВА на виконання доручення Кабінету Міністрів України у зв’язку із зверненням трудового колективу Центральної міської клінічної лікарні, розпочала перевірку діяльності цього медичного закладу та Головного управління охорони здоров’я і медичного забезпечення КМДА.

У зверненні майже двохтисячного колективу медичного закладу, надісланому в т.ч. МОЗ, говориться: "Колектив лiкарнi стурбований вiдсутнiстю гарантiй з боку мicької влади щодо збереження Центральної мiської клiнiчноi лiкарнi як цiлiсної структури зі збереженням притаманних їй фyнкцiй, а також збереження iснуючих меж земельної дiлянки. Почався адміністративний тиск на головного лiкаря та адмiнiстрацiю нашого закладу".