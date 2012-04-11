Кожен четвертий українець не доживає до 60 років, кожен десятий - до 35

Щорічно Україна втрачає понад 700 тисяч своїх громадян, третина з них - люди працездатного віку, пише ТСН.ua.

У 2011 році населення нашої країни скоротилося на 162 тис. осіб, а всього за роки незалежності нас стало менше на 6 мільйонів. На 1 січня 2012 року чисельність населення України становило 45,6 млн осіб.

Згідно з даними Держстату, в той час як рівень народжуваності в нашій країні становить 11 осіб на 1000, рівень смертності досягає 14,5 (для порівняння, показник смертності в країнах ЄС становить 6,7 на тисячу населення). Причому, це узагальнені дані. В окремих регіонах України темпи смертності майже такі ж, які були в роки голодомору. Так, наприклад, в сильно постраждалій від голоду Дніпропетровській області смертність у 1932 році становила 17,0 на тисячу людей (за 1931 р - 13,9), в 2011 році, за даними Держстату Україні, смертність в цьому регіоні становила майже 16 випадків на тисячу осіб. "За показниками смертності дорослого населення Україна зараз знаходиться на рівні слаборозвинених країн третього світу, зокрема Гвінеї і Конго", - сказала перший заступник глави Адміністрації президента Ірина Акімова.

Дійсно, за тривалістю життя нас випередили не лише країни ЄС, але і Сінгапур, Гонконг, сектор Газа і майже всі колишні республіки СРСР. У рейтингу, складеному на основі статистичних даних Центрального розвідувального управління США, Україні відведено лише 14-е місце.

За даними комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я, українці живуть на 10 років менше, ніж жителі Європейського Союзу та багатьох країн СНД. Зокрема, Україна займає 150-е місце серед 223-х країн світу за показником середньої тривалості життя. Середня очікувана тривалість життя в Україні становить 69 років, у країнах ЄС - 74 роки, а в країнах СНД: в Грузії - 76,7, у Молдові - 70,8, в Білорусі - 70,63, Узбекистані - 71,9 і т . д. При цьому середня очікувана тривалість здорового життя в Україні дорівнює 59,2 року, а в країнах Євросоюзу - 67 років.

За даними Держстасту кожен десятий українець не доживає до 35 років, а кожен четвертий не доживає до 60 років. "Смертність чоловіків працездатного віку перевищує аналогічний показник навіть в країнах, в яких валовий національний продукт в 4-6 разів нижчий, ніж в нашій країні", - говорить глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва.

Таку ситуацію з чоловічою смертністю експерти пояснюють декількома факторами. Перший і основний - чоловіки займаються більш небезпечними і стресовими видами робіт (шахтарі, міліціонери, пожежники, монтажники тощо). Другий і важливий фактор - чоловіки частіше за жінок вживають спиртні напої та палять. До речі, щороку 100 тис. українців вмирають від куріння, з них близько 10% - пасивні курці. Причому, це лише офіційні дані. У більшості випадків, причиною смерті вказується конкретне захворювання (інфаркт, інсульт, онкозахворювання). "За статистикою, 80% людей, які захворіли на рак легенів, курять. Однак, багато курців просто не доживають до власного раку легенів, оскільки вмирають раніше від хвороб, які спровокувало куріння. Наприклад, від серцево-судинних захворювань", - каже Олександр Заїка, лікар харківської невідкладної допомоги.

Крім набуття хронічних захворювань від зловживання алкоголем (що також в кінцевому підсумку скорочує життя) українці займають одне з лідируючих місць в СНД за отруєннями спиртними напоями. Так, наприклад, в Україні в 2009 році на кожні 100 000 осіб довелося 23,4 смертей чоловіків. Більше було тільки в Білорусії та Росії (44 і 25 відповідно). На думку медиків, скорочує тривалість життя і невміння чоловіків протистояти стресу. "Українці виховані в пострадянських традиціях: чоловікам суспільство забороняє плакати і скаржитися. А адже саме це дозволяє виплеснути емоції, зняти стрес. Як правило, сильна половина переживає все всередині себе, а отже їхні організми швидше "зношуються", - говорить психолог Олена Довга.

Насторожує експертів і ситуація з дитячою смертністю. За даними МОЗ, в перинатальному періоді (період з 22-го тижня вагітності до 168 годин після народження) в Україні в минулому році померли 5111 дітей, а у віці до року в нашій країні вмирає кожен сотий народжений. За словами Тетяни Бахтєєвої, рівень дитячої смертності в 2,5 рази перевищує європейські показники. Проте, якщо дивитися на статистичні показники, то можна резюмувати, що за останні двадцять років кількість дитячих смертей (від 1 року до 5 років) в Україні знизилося майже на 10%. Втім, можливо, це пов`язано з падінням народжуваності в нашій країні (зараз на 10 жінок в Україні припадає 15 дітей). Однак, привід для побоювань є - за двадцять років в Україні збільшилися випадки дитячої смерті внаслідок захворювань дихальної та серцево-судинної систем, вроджених порушень розвитку системи кровообігу, інфекційних захворювань і хвороб нервової системи. Вражають і цифри з онкозахворювань серед немовлят: через новоутворення тільки в минулому році померли 27 малюків. Для порівняння: від хвороб органів травлення померли 24 дитини, від захворювань, обумовлених ВІЛ, - 16, від туберкульозу - 2.

Багато в чому причина такої ситуації - погана система охорони здоров`я. До речі, в Україні один з найвищих в світі показників смертності від серцево-судинних захворювань: 64% в структурі загальної смертності - це близько 500 000 осіб на рік. "В нашій державі 14 млн людей перебувають на медичному обліку у зв`язку з серцево-судинними захворюваннями, близько мільйона - онкологічні хворі, ще мільйон - хворіють на цукровий діабет, ВІЛ інфікованих в країні більше, ніж в інших країнах СНД та Європи", - говорить Тетяна Бахтєєва.

Про неефективність вітчизняної системи охорони здоров`я свідчать і прості цифри: зокрема в Україні кількості ліжко-місць вдвічі більше, ніж у країнах Європи, але тривалість життя на 10 років менше. "У нас зараз на одне лікарняне ліжко, тобто на одного хворого, виділяється 83 копійки на добу. Можемо вимагати ми від хорошого медика, щоб за цю суму він запропонував хворому якісну медичну допомогу?", - розмірковує Ірина Акімова. Поганий стан медгалузі підтверджують і звичайні українці. Так, дані опитування міжнародного дослідницького агентства IFAK, проведеного в Україні навесні 2011 року, говорять про те, що більшість опитаних (68%) в цілому не задоволені існуючим рівнем державного медичного обслуговування. За результатами дослідження Інституту Горшеніна, лише 40% респондентів, захворівши, звертаються в державні поліклініки, 30% - вважають за краще лікуватися самостійно, 2,5% звертаються до народних цілителів, а 5,3% пускають все на самоплив.

Але є й інші фактори, які звели нашу країну в ранг лідерів за кількістю смертей. Наприклад, низький рівень життя: українці економлять на ліках, продуктах харчування, відпочинку та спорті. Серед причин експерти називають і повну відсутність в Україні пропаганди культу здорового способу життя. "Реклама тютюну та спиртних напоїв перевищує розумні дози. Більш того, пиво в Україні рекламують відомі футболісти, для багатьох хлопців вони - кумири, на яких вони хочуть бути схожими у всьому. А от соціальної реклами, яка б розповідала українцям про користь спорту (до слова, регулярні фізичні навантаження продовжують життя на 20 років), здорового способу життя, про те, як боротися зі стресом, в Україні майже не існує", - пояснює Олена Довга.

Від чого помирають українці:

440 352 осіб - хвороби системи кровообігу

88889 - новоутворення (в основному онкологія)

25241 - хвороби органів травлення

17774 - хвороби органів дихання

8952 - самогубства

6972 - туберкульоз

6121 - хвороби нервової системи

5791 - ДТП 5561 - хвороби, зумовлені ВІЛ

3882 - випадкові отруєння алкоголем

2943 - хвороби сечостатевої системи

2597 - утоплення

2070 - випадкові отруєння

1759 - пожежі

* За даними Держстату, за підсумками 2011 року