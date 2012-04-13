Експерти сушать голову над знайденим відбитком «стопи Андрія Первозванного»

Про це телеканалу «Перший севастопольський» повідомив благочинний Севастопольського округу протоієрей Сергій Халюта.

Коментуючи ситуацію, що виникла після того, як під час православної екскурсії в Херсонесі один зі слухачів акцентував увагу на згадці в літописі ХVI століття «Степенная книга» про те, що святий проповідник Андрій Первозванний під час перебування тут залишив на одному з каменів свій слід, С.Халюта зазначив: «Я з певною недовірою поставився до цього повідомлення, оскільки подумав, ну не може бути такого, щоб 2 тисячі років Господь зберігав стопу Андрія Первозванного. І в 2012 році Господь відкрив стопу».

Разом із тим він повідомив, що «ми пішли на це місце, і, дійсно, побачили, що на твердому камені є відбиток стопи людини».

Як підкреслив С.Халюта, благочинність перш за все повідомила про знахідку на території Національного заповідника «Херсонес Таврійський» митрополиту Сімферопольському і Кримському Лазарю. «І митрополит благословив створити богословську комісію з вивчення цього питання. Тому що церква ставиться до всіх ось таких моментів дуже обережно, і перш ніж про щось повідомити і ствердно сказати, церква вивчає питання», - сказав він.

За словами С.Халюти, богословська комісія кілька разів виїжджала на місце й обстежувала його, крім того, експертами Управління МВС України в місті Севастополі було проведено «криміналістичну експертизу, в тому плані, чи дійсно це - відбиток стопи людини, чи, як криміналісти говорять, слід людини». Він зазначив, що експерти підтвердили, що «цей відбиток міг бути слідом (ноги) людини, 38-го розміру, зріст людини 160-162 см».

Потім, як додав протоієрей, експерти Кримського державного медичного університету провели анатомічну експертизу відбитку. За словами С.Халюти, вчені виявили другий відбиток стопи, який знаходиться поряд.

«Три професори-анатоми дали чіткий висновок – можна сказати, відбулася судово-медична експертиза - що це дійсно відбиток людської ноги», - сказав він.

За словами священика, всі ці дослідження й експертизи церква організувала, «щоб скептики, яких у нашому житті завжди досить багато, не могли сказати, що це - бетон, що людина стала на бетон. Або що це (слід стопи) утворилося під впливом вітру, води й ще чогось там, тобто, як говорять люди невіруючі, природа сама створила такий слід».

Як вважає С.Халюта, ця знахідка може бути «ще одним помічником приходу до віри й до Бога, що тут дійсно був апостол Андрій Первозванний».

«У скептиків є сумніви, що апостол (Андрій Первозванний) взагалі проповідував на слов'янських землях. А це (відбиток стопи) ще один доказ, що апостол проповідував на слов'янських землях», - додав він.