Зловмисник вдерся до банку з викруткою

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС у Луганській області, вдень невідомий проник у бокс інкасації відділення банку. Спрацювала тривожна сигналізація і через три хвилини бійці Державної служби охорони прибули за вказаною адресою. При огляді об'єкта міліціонери побачили відкриті двері в боксі інкасації. Увійшовши всередину, правоохоронці побачили зловмисника, який намагався проникнути в приміщення банку. Молода людина за допомогою простої викрутки зламувала двері, які вели безпосередньо всередину фінансової установи.

Співробітники служби затримали правопорушника і викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Зловмисником виявився 28-річний місцевий житель, який раніше вже мав проблеми із законом. За цим фактом проводиться перевірка.