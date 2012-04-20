Ахметову дозволили купити половину Крименерго

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник управління ліцензування НКРЕ Юрій Антонюк журналістам у Києві.

«Купівля ДПЕК акцій «Крименерго» відповідає вимогам умов, правил передачі і поставок електроенергії за регульованим тарифом», - зазначив він.

За словами Ю.Антонюка, споріднені з ДПЕК ліцензіати не здійснюють діяльність на території ведення діяльності «Крименерго».

Як повідомлялося, раніше НКРЕ ухвалила аналогічне рішення щодо ПАТ «Донецькобленерго» і «Дніпрообленерго». У результаті, ДПЕК став переможцем конкурсу з приватизації держпакетів акцій цих енергокомпаній.

Нагадаємо, конкурс з продажу 45% акцій «Крименерго» відбудеться 4 травня 2012 року. Стартова вартість пакету становить 246 млн грн. Прийом заявок на участь у конкурсі припиняється за сім днів до його проведення.

Наразі міноритарними акціонерами «Крименерго» є енергохолдинг ДПЕК, який володіє 12,49% акцій компанії, а також Garensia Enterprises Limited (Кіпр) у розмірі 10,36%, пов'язана з групою «Енергетичний стандарт» російського бізнесмена Костянтина Григоришина.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крименерго» займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим. Статутний фонд «Крименерго» становить 43 млн 241,88 тис. грн., номінал акції – 0,25 грн. 70% акцій «Крименерго» володіє НАК «ЕКУ».

ДПЕК – приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Рінату Ахметову.