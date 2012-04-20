Чергу на отримання закордонних паспортів обіцяють ліквідувати до понеділка

Як повідомили УНІАН у прес-службі консорціуму, «ЄДАПС», працюючи в тризмінному режимі упродовж 4-х днів, станом на 19 квітня 2012 р., виготовив 28 015 паспортів для виїзду за кордон і відвантажив їх Міністерству внутрішніх справ України. «При цьому держава не витратила жодних бюджетних коштів», - сказано в повідомленні.

Наголошується, що «консорціум «ЄДАПС» стримав своє слово і скоротив чергу, що утворилася через бюрократичну тяганину при підписанні контракту на виготовлення паспортних документів для громадян України».

За даними прес-служби, 23 квітня 2012 року чергу буде повністю ліквідовано, паспортна система України почне працювати в режимі стандартного якісного обслуговування громадян України, що звертаються за оформленням закордонних паспортів, і надасть всі необхідні сервісні послуги напередодні травневих свят.

*** За даними ЗМІ, останнім часом виникли проблеми з оформленням закордонних паспортів для громадян України у зв'язку з відсутністю бланків.

За інформацією газети «Дело» від 10 квітня ц. р., Міністерство внутрішніх справ (МВС) України замовило у консорціуму ЄДАПС виготовлення закордонних паспортів за 100 млн грн. Як сказано у «Віснику державних закупівель», ЄДАПС погодився надрукувати 716 тис. 070 паспортів за 100,091 млн грн.