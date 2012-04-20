Колесніков чекає, що проблема високих цін у готелях «розв’яжеться сама собою»

Як повідомили УНІАН у прес-службі футбольного клубу «Шахтар», про це він заявив вчора на зустрічі з англійськими журналістами, які відвідали в Донецьку стадіон «Донбас Арена».

Журналісти запитали Б.Колеснікова як вихідця з Донецька, що він думає про те, що «англійські вболівальники стурбовані цінами на проживання в тутешніх готелях, тому що, заходячи на сайти тих чи інших готелів, вони відверто жахаються».

«Я думаю, що до кінця квітня ця проблема розв’яжеться сама собою», - відповів віце-прем'єр і додав: «По-перше, ми завершуємо угоду з Ryanair щодо входження на український ринок, і всі вболівальники зможуть порахувати вартість польоту на кожен матч і проживання в Україні. А вартість буде на користь авіації. Думаю, з цієї миті ціни в готелях різко підуть вниз».

Б.Колесніков пояснив, що донецькі готелі самі вимушені знизити ціни. «З Лондона до Донецька летіти три з половиною години, квиток в обидва кінці коштуватиме 300 доларів. Англія зіграє в Україні три матчі в груповому турнірі. Отже, сумарні витрати становитимуть 900 доларів, якщо просто літати на кожну гру. Якщо готель коштуватиме дорожче 200 доларів, то прожити тут 10 днів вийде набагато дорожче. Думаю, це швидко охолодить запал наших готелів», - сказав він.

На питання про те, що він думає «з приводу слів Мішеля Платіні щодо того, що деякі шахраї й бандити в Україні хочуть нажитися на цьому Євро», Б.Колесніков заявив, що такого президент УЄФА не говорив.

«По-перше, це сказав не М.Платіні. Про це написав «Шпігель» зі слів TUI (туристична компанія – УНІАН). Мовляв, ця туристична компанія не йде в суд, тому що він корумпований. Всі випадки порушення українського законодавства розслідуватимуться згідно із законом. Україна ніколи не приймала такої кількості туристів, тому власники готелів, очевидно, вважають, що за час чемпіонату мають заробити на все життя, що залишилося. Ми ухвалили спеціальний закон, і готелі впродовж мінімум п'яти років не платитимуть податку на прибуток», - сказав віце-прем'єр-міністр.