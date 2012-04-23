Навчання пілотів Януковича буде коштувати майже мільйон гривень

Вартість угоди склала 946 тис грн., повідомляє видання «Наші гроші», посилаючись на «Вісник державних закупівель».

Передбачено початкову, теоретичну, тренажерну та льотну підготовку, підтвердження/відновлення, підвищення кваліфікації та перепідготовку на повітряних суднах типу А-319.

Торги проведено за неконкурентною процедурою закупівлі «в одного учасника», оскільки за даними Державіаслужби фірма «Скай» є єдиним виконавцем таких послуг в Україні. Минулого року аналогічні послуги «Скай» по підготовці президентських пілотів коштували 850 тис грн.

ДАП «Україна» Державного управління справами надає авіапослуги вищому керівництву України. Минулого літа президент Віктор Янукович вперше здійснив політ літаком Airbus-319-115XCJ. Це невеликий літак на 40 місць, тому він не підходить для здійснення польотів офіційних державних делегацій, які складаються з значно більшої кількості людей.

Донецьке ТОВ «Авіаційний сертифікаційно-тренувальний центр «Скай» зареєстровано на луганчанку Ганну Неліпович, донеччанку Олену Гамаюнова та мешканця Москви Вадіма Кіма. Олена Гамаюнова також є співзасновником донецького ПАТ «Українська страхова компанія».