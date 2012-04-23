Скандальне будівництво на вул. Гончара залишилось без землі

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, дана ділянка була незаконно надана товариству за рахунок земель історико-культурного призначення, охоронних зон Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська».

Громадський активіст Ігор Луценко у своєму блозі на “Українській правді” зазначив, що суд сьогодні виніс рішення, яким скасував землевідвід під будівництво на Гончара 17-23. Водночас він наголосив, що у середу, 25 квітня, відбудеться інше судове засідання, на якому вирішать головне питання: можна будувати чи ні. “Бо поки процес іде, забудовник має право будувати. Отже, набагато більш важливе рішення буде в середу, а не сьогодні”, - зазначив активіст.

За інформацією І.Луценка, позов подавала прокуратура в інтересах КМДА.

“Це рішення (сьогоднішнє) – безумовний позитив. Це свідчення того, що тиск громадськості все ж здатен досягти певного ефекту – а ефект залежить лише від інтенсивності тиску. На Пейзажці тиснули сильно, тому там зараз сквер. Біля Софії тиснули слабше, тому там поки періодично намагаються будувати”, - зазначив І.Луценко.

Водночас він прогнозує, що суд задовольнив позов щодо відведення ТОВ земельної ділянки на вул. Гончара, 17-23 у зв’язку з наближенням виборів у Києві.

“Зрозуміло, що це – передвиборчий договорняк, що після обрання ставленика влади мером все можуть переграти (і переграють, звісно). І що рішення не вступить у законну силу, бо буде апеляція. Але владі (Попову) можна буде похвалитися успіхами”, - пише активіст.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада 2011 р. Окружний адміністративний суд Києва у справі щодо рішення Київради про виділення землі під будівництво житлового комплексу по вулиці Олеся Гончара, 17-23 у буферній зоні Національного історико-культурного заповідника «Софія Київська» прийняв ухвалу про зупинення будівельних робіт на об’єкті на час розгляду справи.

КМДА виступає у суді третьою стороною.

Проти забудови виступає не лише громадськість, але й ЮНЕСКО.

Окружний адміністративний суд Києва 1 грудня скасував свою ухвалу про зупинення будівництва на вулиці Олеся Гончара, 17-23.