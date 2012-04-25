Що робить священник у в'язниці?

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, форум пройде на тему: «Сучасна практика пастирської роботи в місцях позбавлення волі. Співпраця з громадськими та благодійними організаціями».

На зборах буде представлений досвід надання духовної опіки різним категоріям засуджених, обговорені питання взаємодії з представниками Державної пенітенціарної служби України задля плідного використання прийнятних сучасних досягнень співпраці Церкви і пенітенціарних установ.

Під час зборів планується відкриття Всеукраїнської виставки робіт з художньо-прикладної творчості засуджених до позбавлення волі «Великодня писанка» в лекторії Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Організаторами виставки є Синодальний відділ Української Православної Церкви у справах пастирської опіки пенітенціарної системи спільно з Державною пенітенціарною службою України та Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.