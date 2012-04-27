Рівняни добилися зняття з показу «українофобського» фільму «Матч»

Згідно з домовленістю сторін, якщо на кіноцентр буде накладено штрафні санкції у зв’язку з розірванням угоди на трансляцію фільму на суму 10 тис. грн., то міська влада компенсує їх за рахунок бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку обласне об’єднання товариства „Просвіта” спільно з обласною організацією Української Народної Партії звернулися до місцевої влади та керівництва кіноцентру „Ера” з вимогою скасувати прокат російського фільму “Матч” на території міста Рівного та області.

За словами противників показу фільму, сюжет картини грубо перекручує історичні факти та зневажливо показує українців як націю, зокрема, у картині неправдиво висвітлено життя Києва під час німецької окупації, де всі негативні герої розмовляють українською мовою та носять жовто-блакитні пов`язки.

Фільм „Матч” стояв у розкладі сеансів рівненського кіноцентру „Ера” з 27 квітня по 2 травня. Передбачалося, що дебютний показ фільму розпочнеться 27 квітня о 17:50. Однак перед початком сеансу біля кінотеатру зібралося близько 50 представників УНП, обласної «Просвіти» та інших патріотичних організацій. Пікетувальники тримали в руках транспаранти та висловлювались у гучномовці стосовно неприпустимості показу антиукраїнського фільму у Рівному. Охороняти порядок прибуло близько 30 правоохоронців, 9 бійців "Беркуту" та два представника СБУ.

За словами організатора акції протесту голови Рівненської міської організації УНП Романа Коваля, даний фільм є наругою над пам’яттю про тих українців, які воювали у Другій світовій війні та завдяки яким ми маємо незалежну державу Україну.

Від імені пікетувальників на переговори до керівництва кіноцентру пішла заступник міського голови Рівного Г.Кульчинська, яка згодом принесла позитивну звістку: «Ми перемогли! Ми такої ганьби у Рівному не допустимо!» Вона також повідомила, що фільм буде знято з прокату у Рівному. Натомість у міській казні буде знайдено 10 тисяч гривень для компенсації штрафних санкцій для кіноцентру.

Як повідомив згодом кореспонденту УНІАН член Центрального проводу УНП Олександр Джигирей, він мав розмову з керівником всеукраїнської мережі кінотеатрів «Мультіплекс» Олександром Данильчуком, який запевнив, що фільм «Матч» буде знято з прокату у всіх кінотеатрах України. Керівництво «Мультіплексу», за його словами, не хоче негативного резонансу від показу цього фільму в Україні і не піде на те, щоб платники податків розраховувалися коштами з міського бюджету за зняття фільму з прокату.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у столичному кінотеатрі «Україна» під час прем’єри російської кінострічки «Матч» близько 30 молодих людей увірвалися до приміщення кінотеатру та почали протестувати проти демонстрації фільму. Молоді люди кидали в екран яйця та пакети з кефіром.

Раніше молодіжні організації звернулися до міністра культури України Михайла Кулиняка із вимогою заборонити офіційний показ російського фільму «Матч» на території України.

«Вважаємо, що сюжет цього продукту грубо перекручує історичні факти та зневажливо показує українців як націю», - говориться у зверненні. На їх переконання, у стрічці зачіпаються особливо болючі для пам`яті українців теми мінування Хрещатика, розстрілів у Бабиному Яру та так званого “матчу смерті”. «Перелічені сторінки київської історіографії подані у спотвореному вигляді, що є неприпустимим», - наголосили автори звернення назвали даний фільм наругою над пам`яттю про тих українців, які воювали проти фашизму.