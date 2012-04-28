Тюремники про свої образи, екс-прем'єра та надмірну увагу

Вона вимагає визнати інформацію народних депутатів Сергія Пашинського, Сергія Власенка та інших такою, що ганьбить ділову репутацію відомства, а також з вимогою публічно спростувати інформацію у відкритий для суспільства спосіб.

Про це йдеться у Відкритому зверненні колективу ДПтСУ, текст якого розміщений на офіційному сайті відомства.

«Сьогодні співробітники відомства - це «тюремники». Доречно згадати ще кілька порівнянь співробітників ДПтС, які сьогодні поширені депутатами Власенком, Пашинським та іншими у ЗМІ, інтернет-порталах, окремих коментарях: «фашисти», «кати», «торгаші свободою», «нелюди», «опричники влади», - обурюються автори звернення.

«Колектив та ветерани пенітенціарної служби вкрай обурені діями та висловлюваннями окремих українських політиків, якими вони дискредитують усю систему виконання покарань у державі», - наголошується у зверненні.

Персонал та ветерани Державної пенітенціарної служби України, які виступили з «Відкритим зверненням», висловили обурення «дискредитацією» ДПтС та «надмірною увагою» до «деяких особистостей».

«Надмірна концентрація уваги навколо діяльності органів і установ виконання покарань та деяких особистостей, які користуються своїм соціальним та матеріальним становищем, створює моральне напруження та призводить до відволікання зусиль персоналу від виконання своїх безпосередніх обов'язків і до постійних виправдовувань перед суспільством за безпідставні, інколи відверто брехливі звинувачення», - зазначають у ДПтС.

Така ситуація, йдеться у зверненні, наразі відбувається в Київському слідчому ізоляторі та Качанівській виправній колонії, де представниками ЗМІ, окремими народними депутатами від БЮТу та зацікавленими ними публічними особами «систематично викривляється інформація з метою впливу на суспільну думку».

Автори звернення зазначають, що з моменту поміщення екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко до Київського СІЗО, а згодом після направлення її до Качанівської виправної колонії Харківської області, представниками ЗМІ та народними депутатами систематично публікується інформація про знущання над екс-прем'єром, ненадання їй медичної допомоги, непрофесіоналізм працівників пенітенціарної служби, хоча «реальний стан справ дещо інший».

«За час перебування в Київському слідчому ізоляторі і Качанівській виправній колонії Тимошенко проведено 61 комісійний медичний огляд, і в 33 випадках вона відмовлялась від послуг лікарів. До цих оглядів було залучено 25 фахівців МОЗ України вищої кваліфікаційної категорії, з яких 4 академіка, 15 докторів та кандидатів медичних наук, а також 5 іноземних лікарів, в тому числі 2 професорів з клініки «Шаріте» (Німеччина) та 3 лікарів з Канади.

За цей період Ю.Тимошенко було проведено 10 сеансів масажу за участю особистої медичної сестри в Київському СІЗО та ще 20 - у Качанівській виправній колонії.

Поряд з цим Ю.Тимошенко неодноразово проводились інструментальні та лабораторні дослідження стану її здоров'я, в тому числі із вивезенням її до закладів охорони здоров'я міст Києва та Харкова.

Щоденно станом здоров'я Ю.Тимошенко опікувався медперсонал установ пенітенціарного відомства, де за час перебування в СІЗО та виправній колонії вона понад 250 разів оглядалась відомчими лікарями, з яких у 218 випадках вона все ж таки відмовлялась від медичних послуг», - зокрема, повідомляють голова відомчої Всеукраїнської профспілки і Ради громадської організації ветеранів.

Відповідний текст звернення персоналу та ветеранів ДПтСУ, який підписали голова Всеукраїнської профспілки персоналу органів та установ пенітенціарної служби О.Андрієнко та голова Ради Всеукраїнської громадської організації «Асоціація ветеранів державної кримінально-виконавчої служби України» І.Штанько, розміщено на сайті ДПтСУ.