Янукович прибув до Дніпропетровська
12:03, 28 квітня 2012Суспільство
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Президент України Віктор Янукович прибув до Дніпропетровська із позаплановою робочою поїздкою.
Янукович вже у Дніпропетровську
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.
За даними прес-служби, перед приземленням літака Президента у Дніпропетровському аеропорту секретар РНБО Андрій Клюєв провів нараду щодо ходу розслідування терактів у Дніпропетровську.
У нараді взяли участь генпрокурор Віктор Пшонка, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, голова СБУ Ігор Калінін, голова ОДА Олександр Вілкул та представники управлінь силових структур Дніпропетровщини.
В.Янукович у лікарнях міста відвідає постраждалих в результаті вибухів.
Також у Дніпропетровську Президент проведе засідання координаційного штабу, створеного за його дорученням.
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