Янукович прибув до Дніпропетровська

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

За даними прес-служби, перед приземленням літака Президента у Дніпропетровському аеропорту секретар РНБО Андрій Клюєв провів нараду щодо ходу розслідування терактів у Дніпропетровську.

У нараді взяли участь генпрокурор Віктор Пшонка, міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, голова СБУ Ігор Калінін, голова ОДА Олександр Вілкул та представники управлінь силових структур Дніпропетровщини.

В.Янукович у лікарнях міста відвідає постраждалих в результаті вибухів.

Також у Дніпропетровську Президент проведе засідання координаційного штабу, створеного за його дорученням.