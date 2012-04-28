Прокуратура перевіряє ситуацію навколо журналу «Всесвіт»

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури Києва, Головному управлінню МВС України в м. Києві доручено провести перевірку за цим фактом та прийняти рішення.

Крім того, прокуратурою столиці перевіряється законність відчуження приміщення за вказаною адресою та реєстрації права власності на інших осіб.

Як повідомляв УНІАН, керівництво журналу «Всесвіт» заявило, що 26 квітня було вчинено спробу рейдерського захоплення приміщення редакції.

«У результаті 83-річний шеф-редактор опинився в лікарні. Рейдери вимагали негайно звільнити приміщення на вул. М. Грушевського, 34/1, яке офіційно належить ТОВ “Видавничий дім “Всесвіт”, президент якого – Олег Микитенко. Були погрози розправи», - йшлося у листі редакції.

Сьогодні, 28 квітня, на прес-конференції в УНІАН керівництво редакції журналу «Всесвіт» заявило, що якісь особи викупили 60% статутного капіталу ТОВ “Видавничий дім “Всесвіт” і вимагають проведення позачергових зборів учасників товариства з переобрання нового керівника.

«Президент видавництва «Всесвіт» повідомив, що особи, які намагалися захопити приміщення, заявили, що вони нібито викупили 60% статутного капіталу в інших учасників», - сказав заступник головного редактора журналу Дмитро Дроздовський.

«Раптом з’являються три громадянина, назвалися юристами, представниками тих колишніх працівників «Всесвіту», які вже давно не працюють, але все ще лишаються членами товариства», - зазначив О.Микитенко і додав, що ці люди повідомили його, що приміщення відтепер не належить журналу.