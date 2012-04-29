У Києві затримали педофіла: у самого - двоє неповнолітніх дітей

У Києві правоохоронці Голосіївського райуправління внутрішніх справ затримали 34-річного киянина, який протягом тривалого часу зваблював маленьких дівчат та примушував їх вступати з ним у статевий акт неприроднім шляхом.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві, наразі виявлено два таких епізоди, які мали місце в Солом’янському та Голосіївському районах столиці. Одній дівчинці було 10 років, другій – 11.

«Схема, за якою діяв злочинець, завжди була однаковою. Відслідковував дітей біля школи, йшов за ними, заходив слідом до під’їзду, діставав ніж, приставляв дитині до шиї і змушував підійматися на останній поверх… Всі свої дії він знімав на мобільний телефон», - зазначили в главку міліції.

У своїх злочинах затриманий зізнався. Пояснити свої «особливі бажання» не зміг.

Цікаво, що збоченець мав гарну роботу, був одружений і виховував двох неповнолітніх дітей, додали в міліції.

Проти злочинця порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 153 ККУ, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років.

Міліція звертається до людей з проханням, якщо вам щось про це відомо, звертайтеся до Голосіївського РУ за телефонами: (044) 525-10-87, (044) 525-04-04, (098) 350-33-33.