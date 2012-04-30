В Умані двоє чоловіків зґвалтували 20-річного хлопця
01:46, 30 квітня 2012Суспільство
3586 0
В місті Умань Черкаської області за підозрою в зґвалтуванні 20-річного хлопця затримали двох чоловіків.
Як повідомили УНІАН у прес-групі прокуратури Черкаської області, інцидент стався в центрі міста біля одного з інтернет-клубів. Двоє п’яних чоловіків силоміць вивели хлопця із клубу, побили й пограбували. Вони забрали в нього два мобільних телефони. Після цього один зі злочинців приставив до горла жертви ножа і зґвалтував його неприродним способом.
Зараз підозрювані затримані. Стосовно чоловіків порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 186 (грабіж), ч. 1 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) ККУ.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter