У Севастополі будують нову синагогу

У Севастополі почалося будівництво нової будівлі синагоги. Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар головного рабина Севастополя Борис Нестеренко, декларацію про початок будівництва синагоги було подано ще 21 листопада 2011 року, і за минулий період часу проведено підготовчі роботи, винесено комунікації з ділянки будівництва, підведено до неї тимчасові комунікації. Зараз ділянка обнесена будівельною огорожею і починається риття котловану, тобто, фактично починається безпосереднє будівництво, відзначив прес-секретар.

За словами Б.Нестеренка, подібне в Севастополі вперше відбувається з довоєнних часів, коли в місті налічувалося 5 синагог. Починаючи з 2004 року, коли до Севастополя на запрошення Єврейської релігійної общини традиційного іудаїзму прибув головним рабином Біньямін Вольф, і по теперішній час синагога перебуває в орендованій будівлі, розповів прес-секретар.

За інформацією Б.Нестеренка, синагога будується на спонсорські кошти, її планується звести за один рік. Синагога буде 3-поверховою будівлею, площею 1 тис кв м.

Як відзначив прес-секретар, рахувати віруючих в іудаїзмі заборонено, але треба відзначити, що в місті єврейська релігійна община численна, в свята збирається до 1 тисячі чоловік.

Довідка УНІАН. 16 лютого 2010 року Севастопольська міськрада дала згоду на розробку містобудівного обгрунтування будівництва синагоги, після чого було розроблено проект землевідведення. 15 березня 2011 року міськрада Севастополя затвердила містобудівне обгрунтування і проект землеустрою з відведення земельної ділянки.

3 травня 2011 року єврейська релігійна община одержала державний акт на право постійного користування земельною ділянкою для будівництва синагоги.

Після цього було розроблено відповідний проект синагоги, який 30 вересня 2011 року пройшов експертизу.