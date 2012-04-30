Безробітні викрали водонапірну башту

В Драбівському районі Черкаської області двоє безробітних чоловіків викрали водонапірну башту з території одного із фермерських господарств.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Черкаській області, до Драбівського райвідділу міліції звернувся місцевий житель із заявою про те, що з території одного із фермерських господарств викрадено водонапірну башту. За "гарячими слідами" правоохоронці встановили, що крадіжку скоїли непрацюючі житель села Великий Хутір та житель села Рождественське. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 185 ККУ (крадіжка).