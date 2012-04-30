Профспілки вимагають скоротити робочий тиждень до 35 годин

Низка профспілкових організацій України вимагає переписати нову редакцію Трудового кодексу, аби не допустити запропонованого урядом запровадження ненормованого робочого дня, а також скоротити робочий тиждень до 35 годин, як це прийнято у багатьох країнах Європи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного форуму профспілок України (НФПУ), таке рішення було прийняте за результатами засідання Національного представницького органу профспілок України, у якому взяли участь НФПУ, Національна конфедерація профспілок України, Федерація профспілок малого і середнього бізнесу, також було проведено консультації з керівниками Конфедерації вільних профспілок України. Очолив Національний спільний представницький орган профспілок заступник голови НФПУ Григорій Кабанченко.

Як підкреслив голова НФПУ Мирослав Якібчук, профспілки вимагатимуть скорочення робочого тижня до 35 годин без зниження заробітної плати. «Роботодавці змушені будуть набирати нових працівників. Це дозволить забезпечити роботою щонайменше ще 2 мільйони громадян», – сказав М.Якібчук.

За результатами засідання представницького органу профспілок було створено три робочі групи з доопрацювання Трудового кодексу України та проекту закону про зайнятість. Також прийнято рішення провести низку спільних акцій.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні встановлений 40-годинний робочий тиждень. Новою редакцією Трудового кодексу у ряді випадків він подовжується до 48 годин.