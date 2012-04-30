Дзержинські оперативники затримали "банду в шапочках"

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Розбійники виявилися жителями Константинівського району 21 і 30 років, розбої здійснювали в м. Дзержинську, маючи з собою шапочки з прорізами для очей і пістолет «Зоракі».

«Першим об'єктом в кримінальній біографії дуету ще на початку березня мала бути стати невелика заправна станція. Ховаючи обличчя під масками, нальотчики розбили скло в її конторі, вкинули туди пакет і, направивши на оператора дуло пістолета, зажадали віддати гроші. Але працююча в ту ніч жінка впала на підлогу і почала кричати, нападник втекли ні з чим», - зазначили в міліції.

Але, через 2 дні вони напали на сторожа приватного підприємства, що спеціалізувалося на обробці металу. Під дулом їхнього пістолета чоловік віддав непрошеним гостям близько 800 грн.

Через тиждень зловмисники приїхали пізно вночі в гаражний кооператив і, надягнувши маски, розбили скло автомобіля, наставили пістолет на водія, який перебував у салоні, розраховуючи, що він втече. Але господар авто, схопивши монтувальний ключ, почав відбиватися. Тоді старший із зловмисників зробив кілька пострілів, і бандити втекли.

З пораненнями в груди і ключицю потерпілого було доставлено до лікарні, і зараз його життя ніщо не загрожує.

Об'єктом наступного нападу знову стала АЗС. Але жінка-касир віддала нальотчикам тільки близько 300 грн, які у неї були.

Пропрацювавши безліч версій і оперативних комбінацій, співробітники дзержинського карного розшуку вийшли на слід підозрюваних, і незабаром обидва вони були затримані. За місцем помешкання у них вилучено маски і пістолет «Зоракі».

Фігурантам пред'явлено звинувачення в здійсненні 4 розбійних нападів з проникненням в приміщення (ч. 3 ст.187 УК України), і їм загрожує до 12 років позбавлення волі.