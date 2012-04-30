Янукович: Україна високо цінує підтримку Швеції

На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович у привітанні на адресу Короля Швеції Карла XVI Густава з нагоди його дня народження.

«Від імені народу України та від мене особисто прошу прийняти щирі вітання з нагоди Вашого дня народження», - зазначив глава Української держави і підкреслив, що «в Україні приділяють велику увагу поглибленню плідних взаємовигідних відносин із Королівством Швеція». «Ми високо цінуємо постійну підтримку, яку Ваша держава надає Україні на шляху європейської інтеграції», - наголосив Президент України і побажав Королю Швеції міцного здоров'я, невичерпної енергії та подальших успіхів у його відповідальній діяльності.