Янукович: Україна високо цінує підтримку Швеції
10:06, 30 квітня 2012Суспільство
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Україна високо цінує підтримку, яку Швеція надає нашій державі на шляху європейської інтеграції.
На цьому наголосив Президент України Віктор Янукович у привітанні на адресу Короля Швеції Карла XVI Густава з нагоди його дня народження.
«Від імені народу України та від мене особисто прошу прийняти щирі вітання з нагоди Вашого дня народження», - зазначив глава Української держави і підкреслив, що «в Україні приділяють велику увагу поглибленню плідних взаємовигідних відносин із Королівством Швеція». «Ми високо цінуємо постійну підтримку, яку Ваша держава надає Україні на шляху європейської інтеграції», - наголосив Президент України і побажав Королю Швеції міцного здоров'я, невичерпної енергії та подальших успіхів у його відповідальній діяльності.
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