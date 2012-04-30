У лікарнях залишаються 14 постраждалих від вибухів у Дніпропетровську

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА.

За даними управління, 5 госпіталізованих перебувають у стані середньої тяжкості, 8 – у задовільному. В обласній дитячій клінічній лікарні залишається 4 підлітки.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник головного лікаря Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова Юрій Скребець, стан постраждалої під час вибухів літньої жінки залишається тяжким, але стабільним. Пацієнтка отримала численні осколкові поранення обох ніг та травму голови.

За його словами, стан 16-річної дівчини, яка отримала численні осколкові поранення обличчя, за останню добу поліпшився.

Ю.Скребець зазначив, що на свята з лікарні ім. Мечникова не виписуватимуть жодного з 6 постраждалих, які тут перебувають.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей.