Американці теж знімають кіно про "матч смерті" в Києві

Як повідомляє ТСН, російський кінофільм "Матч" дебютував у вітчизняному прокаті зі скандалом. Атака невдоволених рішенням Держкіно дозволити показ стрічки українців на кінозал, де відбувалася прем'єра, була відбита "Беркутом". Протестуючі переконані: фільм принижує гідність українців, адже україномовні в ньому – лише виразно негативні персонажі, а наведені начебто історичні факти не відповідають дійсності.

Проте, зазначається в повідомленні, за прокат виступили 11 проти 9 експертів Держкіно. Ту саму спробу – розповісти про матч з фашистами у серпні 1942-го – цього місяця втілювала у життя команда американських документалістів. Попри мовний бар'єр скандал довкола російського фільму дійшов і до них.

"Більшість людей, із якими я спілкувався, були роздратовані або засмучені тим фільмом. Бо ж він неправдивий", - сказав продюсер документального фільму "Матч смерті" (телеканал ESPN, США) Денні Арруда.

Він сам хотів би побачити російську роботу. Мотивує це професійним інтересом. Але наголошує – має інший підхід до історії. Його зйомкам передувала ретельна робота з документами.

"Ми знаємо, що гра відбулася. І є документальні підтвердження. Але що ми також знаємо, – легенда, розказана людям, нібито футболістів розстріляли після того, як вони перемогли команду нацистів, – ми знаємо, що це неправда", - зазначив він.

ТСН зауважує, що протиставити щось ідеологічній кіноіндустрії Росії українським кіношникам не вийде через відсутність фінансування. Залишається проголосувати гаманцем українським глядачам. Так, приміром, у березні зробили серби. На прем'єру гучно розрекламованої, але, на думку сербів, образливої стрічки Анджеліни Джолі про війну на Балканах, – прийшли … аж 12 глядачів.

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у столичному кінотеатрі «Україна» під час прем’єри російської кінострічки «Матч» близько 30 осіб протестували проти демонстрації фільму.

Раніше молодіжні організації звернулися до міністра культури України Михайла Кулиняка із вимогою заборонити офіційний показ російського фільму «Матч» на території України.

«Вважаємо, що сюжет цього продукту грубо перекручує історичні факти та зневажливо показує українців як націю», - говориться у зверненні. На їх переконання, у стрічці зачіпаються особливо болючі для пам'яті українців теми мінування Хрещатика, розстрілів у Бабиному Яру та так званого “матчу смерті”. «Перелічені сторінки київської історіографії подані у спотвореному вигляді, що є неприпустимим», - наголосили автори звернення назвали даний фільм наругою над пам'яттю про тих українців, які воювали проти фашизму.

Тим часом, в Рівному громадськість заблокувала показ фільму «Матч» і домоглася зняття його з прокату.