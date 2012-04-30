1 травня в Україні очікується спека

1 травня в Україні очікується спекотна, без опадів, погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вітер переважатиме змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 13-18°, у західних, східних та Сумській областях місцями 8-13°; вдень 27-32°, у східних областях та на Сумщині 24-29°, на узбережжі морів та в гірських районах країни 17-22°.

У Києві та області малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області уночі 13-18°, вдень 27-32°. По м. Києву температура вночі 16-18°, вдень близько 30°.

30 квітня температура води в Чорному та Азовському морях становила 11-18°, у Дніпрі біля Києва 16°.