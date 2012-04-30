ОБСЄ розпочинає в Україні боротьбу з насильством у сім’ї

Як повідомили УНІАН у прес-службі Координатора проектів ОБСЄ в Україні, кампанію буде проведено у чотирьох українських містах, що прийматимуть матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року, - Києві, Донецьку, Львові та Харкові.

За інформацією прес-служби, кампанія проходитиме у рамках соціальної ініціативи «Давай разом!», ініційованої Державною службою молоді та спорту України.

Основний акцент заходу полягатиме в розміщенні повідомлень у форматі зовнішньої соціальної реклами на міському громадському транспорті, що інформуватимуть про можливість допомоги постраждалим від насильства в сім’ї з зазначенням регіональних телефонів довіри, куди постраждалі від домашнього насильства зможуть звернутися по допомогу.