У Макіївці міському парку і Палацу дитячої творчості присвоєне ім'я Джарти

Як повідомляє офіційний сайт Макіївської міської ради, таке рішення було прийняте на останній 22-й сесії міськради VI скликання на клопотання жителів міста.

«Таким чином буде увічнена пам'ять про людину, котра за останні 20 років зробила для громадськості Макіївки стільки, скільки не зробив ніхто», - йдеться в повідомленні з посиланням на слова нинішнього мера Макіївки Олександра Мальцева.

В інформації також підкреслено, що «тепер для блага городян вказаний парк буде упорядкований на кошти сім'ї Джарти».

Довідка УНІАН. Василь Джарти (народ. 3.06.1958 р.) з 2000 по 2002 рр. був макіївським міським головою, з 2002 по 2005 рр. – першим заступником голови Донецької обласної державної адміністрації.

З 2006 по 2007 рр. обіймав посаду міністра охорони довкілля України

З 2005 по 2006 рр. також обіймав посаду першого заступника голови політвиконкому Партії регіонів, з 2006 по 2010 рр. був народним депутатом України (перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування і ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; 2007 – 2010 рр. - член Комітету Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку).

З березня 2010 по серпень 2011 р. р. був головою Ради міністрів Криму.

Помер у Криму від хвороби 17 серпня 2011 року. Похований у Макіївці.