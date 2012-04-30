У Польщі - температурний рекорд

Як передає кореспондент УНІАН, за даними польських синоптиків, у суботу та неділю температура 30 та вище градусів зафіксована у п'яти польських містах, в тому числі, у столичній Варшаві.

"У суботу зафіксований рекорд з 1968 року, коли температура становила 31 градус, однак, наступного дня перше місце в метеорологічних статистиках зайняв Вроцлав з 32 градусами тепла", - відзначає TVN Meteo.

Найвищі температури синоптики зафіксували на заході країни.

Столиця Польщі, де в неділю зафіксовано 30 градусів тепла, оновила свій температурний рекорд за останні 35 років, який становив 28,2 градусів.

Синоптики зауважують, що аномально теплі дні у Польщі у квітні є результатом впливу антициклону з України та гарячих мас повітря з півдня європейського континенту.

За даними синоптиків, починаючи від сьогодні з другої половини дня температури у Польщі повинні піти на спад.