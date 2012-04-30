До теренової гри, крім куренів НКВС і УПА, включено ще курінь диверсантів

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласній організації «Молодіжний Націоналістичний Конгрес», яка організувала гру, проходить вона у лісовому масиві між селами Антонівці на Тернопільщині та Гурби у Рівненській області. Цього року окрім звичних двох куренів НКВС та УПА діятиме ще й курінь диверсантів, сформований з 30 гравців-ветеранів «Гурбів-Антонівців».

Під час змагань командам необхідно знайти табір свого противника і захопити його прапор. Кожен учасник гри має нарукавну пов’язку, яка відповідає кольору команди та символізує життя. Якщо противник знімає пов’язку з гравця суперників, той вважається убитим. Перемагає команда, яка набирає найбільше балів.

Кращі учасники гри після її завершення будуть нагороджені символікою гри та цінними подарунками від МНК.

***

Довідка УНІАН. Теренову гру «Гурби-Антонівці» було започатковано ВМГО «Молодіжний Націоналістичний Конгрес» у 2002 році.

За всю історію Гурбів у ній взяли участь близько 3 тис. молодих людей з усіх куточків України. Назву гра отримала в честь наймасштабнішого бою в історії УПА, який відбувся в кінці квітня 1944 року в лісі між Антонівцями та Гурбами. Тоді підрозділи УПА потрапили в оточення численних радянських військ, однак зуміли вирватися.

У 2008-2009 роках гра вийшла на міжнародний рівень – її відвідали гості з Польщі, Білорусі та Росії.

У 2010 році її проведення було підтримано на рівні Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту. Цього року гра відбувається за підтримки управління у справах сім’ї, молоді та спорту ОДА, Тернопільської обласної та міської рад, Тернопільського обласного Молодіжного методичного центру та Спілки підприємців «Українська справа».

У 2010 році теренова гра «Гурби-Антонівці» увійшла до TOP-10 (8-ме місце) у номінації «Найефективніші молодіжні ініціативи України», проведеної Агентством стратегічних досліджень.