У Холодному Яру вшанували загиблих у боях з більшовиками

Як повідомили УНІАН в прес-службі історичного клубу “Холодний Яр”, у заходах візьме участь делегація Львівської облради на чолі з її головою Олегом Панькевичем. Заходи розпочнуться з покладання квітів на могилі Василя Чучупака та братській могилі холодноярців на кладовищі села Мельники Чигиринського району Черкащини. Після мітингу відбудеться реконструкція бою холодноярців з більшовиками.

В програмі заходів - також освячення зброї та прапорів на берегах Гайдамацького ставу неподалік Мотронинського монастиря. У заходах зі вшанування героїв Холодного Яру візьмуть участь автор роману “Чорний Ворон” Василь Шкляр, голова ВО “Свобода” Олег Тягнибок, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко та інші. Завершаться заходи концертом українських співаків, за участю народної артистки України Ніни Матвієнко.

Вчора, 29 квітня, у селі Соснівка Олександрівського району Кіровоградської області було відкрито пам’ятник хліборобам Соснівки, Дев’ятки, Скаржинки і Тирнавки, які загинули після жнив 1920 року від шабель червоного ескадрону. Побудову пам’ятника здійснено коштом Холодноярської ініціативи за участю Історичного клубу “Холодний Яр”.