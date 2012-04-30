Троє американців не сподобалися донецькому скінхеду

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на сайт Донбасс.ua та еколога й громадського активіста Володимира Березіна.

За його словами, 28 квітня у Костянтинівці відбувся матч з баскетболу: проти збірної міста грала збірна волонтерів-американців з Корпусу миру.

Увечері вісім молодих іноземців попрямували до місцевого диско-бару "Тризонія" на бульварі Космонавтів. Там "до столу підійшов якийсь бритоголовий хлопець і став жебракувати. Мовляв, дайте 50 гривень, америкоси, ви ж багаті. Ті, сміючись, відмахувалися, і незабаром перестали звертати на настирливого молодика увагу", - розповів Березін. Тоді хлопець вдарив одного волонтера в ніс, другого - ногою в обличчя, одразу - третього і швидко зник.

Друзі потерпілих викликали "швидку" і доставили їх до травмпункту міськлікарні № 5.

"Дійсно, близько 21-ї години в суботу наша чергова бригада обслужила трьох постраждалих, - підтвердив головний лікар травматології Ігор Бобров. - Травми - безпечні для життя: сприяння обласних колег нам було не потрібно, а гостям була надана адекватна медична допомога. І госпіталізація їм не знадобилася".

За уточненими даними, інцидентом вже займаються правоохоронці, зокрема, Служба безпеки України. У ВЗГ ГУМВС України в Донецькій області повідомили, що даний факт зафіксований. Слідчі дії з іноземними громадянами не проводились до прибуття представників посольства.

Зараз постраждалі разом зі співробітником посольства США перебувають у міліції, де з ними проводяться процесуальні дії. За їх результатами буде прийнято правове рішення про кваліфікацію події. Співробітники міліції вилучили записи відеокамер нічного клубу.